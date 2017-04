Longtemps « interdits » de pèlerinage par leurs autorités pour cause de solidarité avec les Palestiniens, les coptes égyptiens sont de plus en nombreux à venir chaque année en Terre Sainte. Et près d'une semaine après les attentats qui ont frappé la communauté chrétienne d'Egypte, impossible de ne pas y penser, affirme Mickaël Todary, originaire du Caire : « On vient prier pour l'Egypte principalement. Avant de partir du Caire, tous mes amis m'ont demandé de prier pour l'Egypte et ceux qui ont été tués ».

Près d'une semaine après les attentats qui ont frappé la communauté chrétienne d'Egypte, les coptes endeuillés célèbrent Pâques à Jérusalem. C'est ce samedi 15 avril qu'avait lieu la cérémonie du feu sacré dans l'Eglise du Saint-Sépulcre. Une tradition qui remonte au IVe siècle après JC, très importante pour les chrétiens orthodoxes venus en nombre dans la ville trois fois sainte. Parmi eux plus de 5 000 coptes égyptiens, fortement marqués par les attentats islamistes qui ont frappé les églises de Tanta et Alexandrie il y a quelques jours lors du dimanche des Rameaux.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.