Ile Maurice: Etienne Sinatambou - «L'opposition est hypocrite et sans amour - propre»

Entre mer et montagne, Port-Louis est pris dans les vagues du changement. Cascade de projets. Le bâtiment ayant… Plus »

Etienne Sinatambou a également égratigné les membres de l'opposition sur le dossier drogue. Selon lui, «Paul Bérenger et même Navin Ramgoolam tentent de faire croire à la population que c'est lorsque le MSM est au pouvoir qu'il y a plus d'affaires de drogue à Maurice». Un fait que dément catégoriquement le ministre de l'Environnement. «C'est plutôt le contraire. Avec le régime actuel, les trafiquants de drogue ne dorment pas sur leurs deux oreilles.»

Se basant sur le budget du ministère de la Sécurité sociale, Etienne Sinatambou indique que celui-ci s'élevait à Rs 4,5 milliards pour l'année 2006-2007 et que pour l'année 2016-2017, il se chiffrait à Rs 14,5 milliards. «Comment peut-on parler de désintérêt du gouvernement s'il a, lui-même, décidé d'accorder plus d'argent au dossier de la pauvreté ? La pension de vieillesse a également été augmentée depuis que l'alliance Lepep est au pouvoir.»

«Menteur, hypocrite et sans amour -propre !». Autant de qualificatifs utilisés par le ministre de l'Environnement et de la sécurité sociale pour qualifier la prestation des membres de l'opposition à l'Assemblée nationale et lors des conférences de presse qu'ils animent. Etienne Sinatambou intervenait lors d'un point de presse au NPF Building, à Port-Louis samedi 15 avril.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.