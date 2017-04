Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Allemagne et Belgique)

Encore une belle prestation de l'Union-Saint-Gilloise, qui prend un point face au Standard de Liège (2-2). Titulaire, Jordan Massengo a livré une grosse prestation, à la récupération et à la distribution. Noté de 7 sur 10 par le quotidien belge « La Dernière Heure ». Avec 7 points, les Unionistes restent en tête du groupe A des play-offs pour la Ligue Europa. Mais la route est encore longue : il reste 7 matchs avant une éventuelle finale contre le vainqueur du groupe B (dans lequel figurent Roulers et Maël Lépicier).

Sixième victoire consécutive pour Lichtenberg et Kiminou Mayoungou, titulaire lors du succès 1-0 face au Victoria Seelow. Invaincu en 2017 (1 nuls et 7 victoires), Lichtenberg est 3e avec 6 longueurs de retard sur le premier, Altglienicke.

