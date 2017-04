Togo: Grand gala international de boxe thaï à Lomé

Les amateurs d'arts martiaux ont rendez-vous l'hôtel Radison Blu de Lomé à l'occasion d'un gala de boxe thaï (ou muay thaï).

Le samedi 29 avril 2017, « Pitbull Gym », une salle de sport de combat, propose une soirée de gala pour promouvoir la boxe thaï. Plusieurs combattants de renom s'y affronteront au cours des quatre combats prévus.

« Cet évènement a pour objectif de promouvoir la boxe thaï au Togo. En Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays qui ne pratique pas encore cette discipline. Le gala est un appel à la jeunesse Togolaise, pour lui signifier que nos portes sont ouvertes pour ceux qui veulent pratiquer cette discipline », a confié M. Henry Jallah, l'un des organisateurs. Ce gala dénommé « Lomé Fight Night » a pour but de promouvoir la discipline, et d'attirer un nouveau public.

Au total il y aura quatre combats, dont un combat d'exhibition, et quatre combats professionnels. À partir de 19h00 GMT, cinq combats s'enchaîneront dans la salle. Tout d'abord un combat junior pour faire monter l'ambiance dans les gradins. Puis les combattants professionnels prendront la relève.

Oly Yves Rephack de la Côte d'Ivoire dans la catégorie de poids lourds (95 kg) contre Denis Stone du Nigéria sera le combat phare de ce gala international de Boxe thaïlandaise.

De même, l'Ivoirien Anoma Franck dans la catégorie léger (65-66kg) affrontera le Ghanéen Isaac De Legend Aikins. Le Nigérian Emmanuel Bernard pour le compte de la catégorie super-léger (60-64 Kg) va défier le Togolais Atsu Koffi Menssanh tandis que dans la catégorie mi-léger (74-76 kg), le Togolais Sozoukin Ayao Dimitri affrontera le Ghanéen Adomako Tagor Michael.

Cette soirée de gala sera inscrite dans l'agenda de la Fédération International de la Boxe Thaï. Raison pour laquelle, un jury de professionnels locaux et internationaux de la boxe et de sports de combats aura la responsabilité de noter les combattants selon les règles de jeu et de certifier cet évènement auprès de la fédération de ladite discipline.

Le Muay Thai, appelé aussi Boxe Thaïlandaise ou Thai Boxing (ne pas confondre avec le kick boxing) est un sport de combat originaire de Thaïlande. Le Muay Thai est tiré des pratiques martiales ancestrales du Muay Boran (Boxe Traditionnelle). Le Muay Thai, serait vieux de deux mille ans selon les représentations des thaïlandais. Il a relevé que la boxe thaï est certainement la plus complète, la plus physique et la plus spectaculaire des boxes pieds-poings car elle permet à deux adversaires de même catégorie de s'affronter à coups de pied, de poing, de coude et de genou.

« La boxe thaï représente un marché lucratif en Thaïlande générant autour d'elle une économie non négligeable », a conclu Henry Jallah.