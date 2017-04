Guinée: Saint-Etienne - Florentin Pogba n'exclut pas de rempiler

Visiblement, Florentin Pogba aime bien l'ambiance du Chaudron. L'international guinéen aimerait bien poursuivre l'aventure avec les Verts de Saint-Etienne.

Sous contrat jusqu'en juin 2018, Florentin Pogba ne dira pas non à une prolongation de contrat avec l'ASSE. L'ancien joueur de Sedan n'a pas été approché pour rempiler pour le moment, mais la porte est ouverte. « Si le club en a envie, si on compte sur moi, je pourrais très bien rester ici, a-t-il expliqué à nos confrères de But! Saint-Etienne. Je verrai bien si on me propose un nouveau contrat. Il faut l'avoir sous les yeux. »

Mais le numéro 19 est aussi tenté par une éventuelle aventure à l'étranger et si possible en Premier League. « C'est plus un rêve, a déclaré le frère de Paul. C'est un championnat que j'apprécie beaucoup. Mais j'aime aussi la Liga et la Bundesliga. Si un jour j'ai la chance de jouer dans l'un de ces championnats, je serai très heureux mais rien ne presse. Peut-être que le jour viendra. En attendant, je suis bien à Saint-Etienne. Je suis là depuis quatre ans, j'ai pris mes marques. Je suis dans une bonne routine. Au niveau du club, tout se passe bien. »

Handicapé par plusieurs blessures cette saison, Florentin Pogba n'a pu disputer que 15 rencontres cette saison en Ligue 1 et inscrire un but. Régulièrement replacé dans le couloir gauche par Christophe Galtier, il n'en reste pas moins un membre important de l'effectif de l'AS Saint-Étienne.