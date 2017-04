Sénégal: Marathon de Dakar - Les organisateurs saluent la participation massive des femmes

Dakar — La première journée du "Marathon de Dakar" doit son succès à la participation massive des femmes à la "Dakaroise", une course de 5 km qui leur est dédiée, a salué samedi à Dakar, Sébastien Barotti, un des organisateurs de cet événement sportif.

"Ce sont les femmes qu'il faut féliciter et remercier, car sans elles, on n'aurait pas eu ce succès. Elles sont venues nombreuses, parce qu'on fait la promotion du sport et de la santé à travers la Dakaroise. Les enfants sont aussi venus en nombre", a-t-il dit au terme des courses de cette première journée.

Quelque 4000 femmes ont pris part à la "Dakaroise", remportée par la pensionnaire de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS), Clarisse Diatta en moins de 20 mn. Les juniors ont couru les 2km et 3 km.

Prévu samedi et dimanche, le "Marathon de Dakar", est organisé par Zénith Sports, une agence de marketing sportif, créatrice et organisatrice d'évènements sportifs internationaux.

"On est à la mi-temps, il faut gagner le match. On ne va pas se réjouir avant la fin de toute la compétition, car demain, il y a une grosse deuxième mi-temps", a fait savoir Sébastien Barotti.

M. Barotti qui faisait référence au marathon, semi-marathon et les 10 km qui seront courus dimanche, a invité les participants "à venir à l'heure".

"On attend beaucoup de monde", a-t-il ajouté, rappelant que 25 athlètes étrangers sont attendus au "Marathon de Dakar", dont des Kenyans et des Ethiopiens qui ont participé aux Jeux olympiques, sans donner plus détails.

Selon lui, "pour ces athlètes étrangers, c'est une fierté. Ils sont très contents, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marathon organisé en Afrique comme ils ont l'habitude de les courir en Europe".

Sébastian Barotti a assuré qu'un "dispositif similaire à celui d'aujourd'hui (samedi) sera reconduit pour traverser les zones populaires et touristiques en vue de faire la promotion du Sénégal".

Les organisateurs souhaitent faire du "Marathon de Dakar", une manifestation pérenne.

"On a mis des stands de qualité pour cette première édition, l'année prochaine si on garde le cahier de charge (...), on peut demander le label de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF en anglais) pour permettre au Sénégal de se doter d'une manifestation internationale", a-t-il dit.