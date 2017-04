Sénégal: Clarisse Diatta remporte la première course du "Marathon de Dakar"

Dakar — La pensionnaire de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS), Clarisse Diatta a remporté samedi en moins de 20 mn "la Dakaroise", une course de 5 km uniquement réservée aux femmes au premier "Marathon de Dakar".

Quelque 4000 femmes ont pris part à cette course, ont renseigné les organisateurs du 3éme Marathon de Dakar 3. Prévu samedi et dimanche, il est organisé par Zénith Sports, une agence de marketing sportif, créatrice et organisatrice d'évènements sportifs internationaux.

Samedi matin, trois courses pédestres de deux km et trois km se sont déroulées. Une course destinée uniquement aux filles âgées de 14 ans. La ministre de la Fonction publique, Viviane Bampassy a donné le départ de ces courses réservées aux juniors (filles et garçons).

Les participantes à la "Dakaroise" ont été les premières à se lancer au "Marathon de Dakar" dès 9h à la place de l'Obélisque située sur le boulevard du Général de Gaulle. Après la descente du Boulevard, elles sont passées par les Allées Papa Gueye Fall du nom d'un ancien directeur d'école.

Elles ont progressé jusqu'au rond-point Place Cabral d'où elles ont fait demi-tour pour remonter les Allées Papa Gueye Fall en passant par l'avenue Malick Sy puis le rond-point situé sous l'autoroute.

De là, les participantes à la "Dakaroise" ont rebroussé chemin pour reprendre l'Avenue Malick Sy et rejoindre le Boulevard Général de Gaulle puis la place de l'Obélisque, point de chute de la course.

Clarisse Diatta de l'INSEPS a franchi en premier la ligne d'arrivée. Elle sera suivie quelques secondes plus tard par d'autres coureuses de la Gendarmerie nationale, Maïmouna Diouf et Coumba Tamba qui terminent respectivement deuxième et troisième.

Le ministre des Sports, Matar Ba a remis une médaille et une coupe à la gagnante. Les autres ont reçu les mêmes récompenses, des mains des partenaires de ce marathon de Dakar sous les ovations de leurs camarades.

En plus de réserver cette course uniquement aux femmes, les organisateurs du "Marathon de Dakar" ont décidé de lui donner une touche sociale en reversant la totalité des inscriptions à la ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer.

Dimanche, trois courses pédestres sont au menu : il s'agit du 10 km du semi-marathon (21,095km) et du marathon (42,195 km) à 8h30mn à la Place de l'Obélisque.

Les coureurs du marathon passeront sur la Corniche pour se diriger vers le monument de la Renaissance puis les Almadies jusqu'au rond-point du Casino du Cap-Vert d'où ils retourneront sur leurs pas.

Les participants à cette course de plus de 42 km vont redescendre sur la Corniche, se diriger sur la Place de l'Indépendance. Ils vont passer par le Boulevard de la République, aller sur l'avenue Cheikh Anta Diop puis sur le Boulevard Dial Diop et revenir à la place de l'Obélisque pour la fin de la course.