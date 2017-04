Sénégal: 18ème journée L1 - Le clasico Diaraf-Niary Tally en attraction

Plus que 9 étapes à parcourir dans la course au titre. Et tout point perdu peut être fatal à l'arrivée. Surtout au sommet, où le choc de la 18ème journée de L1 qui oppose le Diaraf et Niary Tally, cet après-midi, retient l'attention du public sportif. Et pour éviter tout calcul, tous les matches sont programmés cet après-midi. Avec comme point d'attraction le clasico, Diaraf - Niary Tally.

Le stade Demba Diop sera le point d'attraction cet après-midi. Outre la présence sur les lieux du leader, Génération Foot, qui y sera défié par l'Us Ouakam en début d'après-midi, le Diaraf et NGB Niary Tally s'y retrouvent pour le clasico.

Un choc qui arrive au bon moment, puisque les deux équipes ont retrouvé le moral, après une période de doute. Notamment le Diaraf qui a mis un terme à sa série noire, le week-end dernier à Louga (2-1) contre le Ndiambour, alors que Niary Tally a été réaliste (1-0) à domicile face à la Linguère. Voisins dans le Top 5 avec un point de différence, le Diaraf (3e) et Niary Tally (4e) peuvent encore rêver au titre.

A condition, toutefois, qu'ils ne perdent plus des points dans la dernière ligne droite, au risque de se faire larguer par Génération Foot, qui a le vent en poupe à l'instant. Et c'est l'Us Ouakam, son adversaire de cet après-midi, qui a un lourd défi à relever aujourd'hui.

Au stade Caroline Faye de Mbour, le Ndiambour se fera le défi d'arrêter sa chute libre. Badara Sarr et son club, Mbour PC, peuvent alors s'attendre à voir débarquer des Lougatois en opération commando cet après-midi. A Fodé Wade, ce sont les locaux de Diambars Fc qui sont sous forte pression. Le coach, Pape Boubacar Gadiaga, n'a plus droit à un autre échec. Pratiquement écartés de la course au titre, les Académiciens se battent désormais pour sauver ce qui peut encore l'être.

Mais, Teungueth Fc, leur visiteur du jour, semble avoir retrouvé sa stabilité après une longue période de doute. Les Rufisquois se battent désormais pour garder leur place dans l'élite. C'est aussi l'ambition de l'As Douanes qui se déplace à Ziguinchor pour y défier le Casa Sports qui a perdu son efficacité à domicile. A l'As Douanes de vérifier si le Casa Sports n'est plus ce qu'il était chez lui. La Linguère se fait aussi respecter chez elle. Le Stade de Mbour, son visiteur du jour, est alors avertie. Ce, d'autant plus que les Nordistes n'ont pas encore assuré leur maintien. Ce n'est pas le cas pour le Guédiawaye Fc qui lorgne le fauteuil du leader. Actuel dauphin de Génération foot, le Gfc est l'une des rares équipes qui contestent la domination des Académiciens de Touba Dialao. Mais, les banlieusards peuvent s'attendre à une réaction violente de l'Us Gorée. Avant-derniers de la classe, les Goréens n'ont plus leur destin en mains. Autant donc s'attendre à une opération commando des champions en titre cet après-midi à Amadou Barry.

Le programme :

Aujourd'hui : A Caroline Faye, 17h : Mbour PC (7e, 22 pts) - Ndiambour (14e, 13 pts); A Fodé Wade, 17 h : Diambars (6e, 23 pts) - Teungueth Fc (10e, 20 pts) ; A Aline Sitoé Diatta, 17 h : Casa Sports (5e,, 25 pts) - Douanes (9e, 21 pts); A Demba Diop, 16h30 : Us Ouakam (12e, 16 pts) - Génération foot (1er, 37 pts); 18h30 : Diaraf (3e, 28 pts) - NGB Niary Tally (4e, 27 pts); A Mawade Wade, 17h : Linguère (11e, 17 pts) - Stade de Mbour (8e, 21 pts); A Amadou Barry, 17 h : Guédiawaye Fc (2e, 29 pts) - Us Gorée (13e, 13 pts)