Sénégal: Distinction - Moustapha Guirassy élevé au rang d'ambassadeur pour la paix universelle

L'ancien ministre de la Communication et président de l'Institut africain de management (Iam), Moustapha Guirassy, a été élevé, le vendredi 7 avril dernier, au rang d'ambassadeur pour la paix universelle par la Fédération pour la paix universelle (Fpu).

La délégation de la Fédération pour la paix universelle (Fpu) avait séjourné à Dakar la semaine dernière pour une visite de travail de quelques jours, informe un communiqué qui nous est parvenu. Elle comprenait son président, l'Américain Thomas Walsh, son vice-président, le Sud-coréen Cho Sung Il, l'ancien chef d'Etat du Mali, le Pr Dioncounda Traoré, le ministre conseiller du président de la République du Sénégal, Arona Diouf, l'Américaine Mme Katherine Rigney, le Béninois, Dr Paterne Zinsou, l'Ivoirien Adama Doumbia et le Pr Samir Naman. Lors de ce séjour, la délégation a été reçue par le chef de l'Etat, Macky Sall, le Premier ministre Mouhammad Boun Abdallah Dione et la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Mme Aminata Tall.

La délégation qui s'est rendue à l'Institut africain de management de Dakar (Iam), le vendredi 7 avril dernier, a élevé l'ancien ministre et président de l'Iam, Moustapha Mamba Guirassy, au rang d'ambassadeur pour la paix universelle.

Présentant son organisation, le président de la Fédération pour la paix universelle a indiqué qu'elle est «un réseau mondial de personnes et d'organisations vouées à bâtir un monde de paix où chacun peut vivre en liberté, en harmonie, en coopération et en prospérité ». « Leur engagement envers le service, le partenariat et la coopération sont des marques de leur travail », a-t-il ajouté. Elle préconise le renouvellement de l'Onu et a introduit une proposition pour qu'« elle crée un conseil interreligieux au sein de ses structures ». Elle met aussi en œuvre ses programmes à travers un réseau mondial d'ambassadeurs pour la paix.

Le président de la Fpu, Thomas Walsh, a expliqué le choix de Moustapha Guirassy par « son action en matière de promotion de la paix, son exemplarité dans ses fonctions publiques de député, maire et ministre et sa réussite remarquable dans le monde éducatif où il a créé un institut reconnu ». Mais également en raison de « son engagement dans la promotion des valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l'harmonie entre les nations, des médias responsables et l'établissement d'une culture de la paix ».

La Fpu offre une distinction honorifique spéciale d'ambassadeur de la paix « aux personnes altruistes qui œuvrent à tous les niveaux de la société pour promouvoir la paix et la coopération », fait encore remarquer son président, soulignant que cette distinction est aussi « un mandat pour que le récipiendaire continue, de manière plus engagée et dévouée, dans cette voie ».

M. Guirassy a dit sa fierté de recevoir une telle marque non sans préciser que la paix et le développement sont intrinsèquement liés et sont nécessaires pour le développement de tout pays. Fervent musulman, il n'a pourtant pas hésité à citer la Bible et à rappeler à l'assistance l'importance de la Parole de Jésus qui disait que : « La gloire de Dieu c'est l'homme debout ». Autrement dit, « tout doit être mis en œuvre pour la dignité et la paix de l'homme ».

Avec ce prix international, Moustapha Guirassy rejoint le cercle d'illustres personnalités de par le monde qui ont été distinguées comme ambassadeurs universels pour la paix. Parmi celles-ci, l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Margaret Thatcher.