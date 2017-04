Afrique: Agenda 2030 des Odd - Le continent doit miser sur sa jeunesse

En effet, des milliers de femmes subissent, dans un silence absolu, des maux douloureux qui démangent leur psyché et affectent leur état physiologique. Au 21e siècle, dans les contrées lointaines de l'Afrique subsaharienne, subsistent des drames. Des femmes accouchent dans des conditions précaires, obligées de souffrir en silence et de porter en bandoulière leur dignité pour ne pas violer les piliers sociaux « machistes ».

Il est temps que l'on refuse, qu'on réfléchisse à notre place et qu'on nous impose un canal d'évolution. Les défis qui interpellent notre continent sont innombrables. La jeunesse coachée, consultée et valorisée peut porter nos rêves, car elle verra l'implication à égale dignité des femmes. Qui prend soin d'une femme, augure un avenir radieux à la communauté. Pilier de la famille, le progrès sur ce continent n'a pas encore suffisamment nanti la femme.

L'efficience de cet agenda est possible sous nos cieux si on se l'approprie par une participation active dans l'application, le suivi comme l'évaluation. Bien sûr, le support de nos États est fort utile. Dans cette perspective, le Sénégal dont la diplomatie est fort dynamique est appelé à assurer le leadership de l'agenda en Afrique de l'Ouest.

