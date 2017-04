Algérie: Un nouveau train pour relier Tizi Ouzou à Alger

En Algérie, le nouveau train qui relie la capitale à Tizi Ouzou devrait entrer en service ce week-end. Une ligne importante qui permettra de désengorger la route.

Il a fallu sept ans de travaux et près de six milliards de dollars. Avec trois ans de retard, la ligne de train qui parcourt la centaine de kilomètres entre Alger et Tizi Ouzou est désormais opérationnelle. Elle permet de relier les deux villes en une heure et demie. Et le prix du billet est similaire à celui d'un billet de car pour le même trajet.

Ce train devrait permettre de désengorger la route entre les deux villes, et l'autoroute vers l'est du pays; un trajet emprunté quotidiennement par des étudiants, des professionnels, mais aussi des particuliers qui ont des formalités administratives à accomplir dans la capitale. La Kabylie est en effet l'une des régions les plus peuplées à proximité d'Alger. Et sur ce tronçon de route où circulent véhicules légers, autobus et poids lourds, il fallait parfois plus de deux heures et beaucoup de patience aux barrages.

La ligne était donc très attendue. Mais samedi 15 avril, déception, les voyageurs qui se sont rendus dans les gares n'ont pas trouvé de train. La Société nationale des transports ferroviaire n'a pas donné d'explications. Des agents sur les quais ont assuré aux passants que les trains circuleraient ce dimanche.