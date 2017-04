Algérie: Louiza Hanoune appelle à voter pour opérer le changement et immuniser le pays contre les menaces

Tlemcen — La secrétaire générale du parti de travailleurs (PT), Louiza Hanoune, a appelé, samedi à Tlemcen, les citoyens à donner leurs voix à son parti pour opérer le changement et immuniser l'Algérie contre les menaces internes et externes.

Animant un meeting populaire au complexe sportif Colonel-lotfi, dans le cadre de la campagne électorale, Mme Hanoune a souligné que les élections sont "une bataille qu'il faut mener ensemble car, il s'agit d'une question de sauvegarde nationale", appelant, dans ce contexte à une forte participation le 4 mai prochain, surtout de la part des jeunes.

Mme Hanoune a assuré que son parti a pleinement confiance aux jeunes, conscients de la situation que traverse le pays, signalant que ces élections se déroulent en un contexte particulier marqué par les mesures d'austérité et qu'il était "primordial pour que chacun exprime sa voix et son choix pour la défense de l'entité nationale".

Parlant de la wilaya de Tlemcen, la SG du PT a estimé que cette collectivité a le droit d'être concernée par le nouveau découpage administratif, ajoutant que la région de Maghnia "possède ses propres caractéristiques et doit avoir ses propres projets de développement et sa richesse".

Par ailleurs, la même responsable a indiqué que son parti milite pour contrer toutes les "lois injustes et antinationales", comme il œuvre à "recouvrir les acquis et les droits spoliés" afin de consolider et renforcer le tissu national et social.

Elle a, à la même occasion, insisté sur "la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et la saisie des fonds et biens illégalement acquis" comme elle a préconisé "un contrôle rigoureux de la gestion de deniers publics, des marchés publics ainsi que l'enseignement de Tamazight de manière obligatoire dans toutes les wilayas du pays en vue de conforter l'unité nationale".

Mme Hanoune appelle ses troupes à mener une campagne électorale "plus offensive"

ORAN - La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a appelé, samedi à Oran, ses militants à mener une campagne électorale "plus offensive".

Mme Hanoune qui a animé un meeting électoral à la salle omnisports à Es-Sénia (Oran), a appelé ses militants à mener une campagne plus offensive pour sanctionner tous les partis, à l'origine de la situation actuelle, celle de la détérioration du pouvoir d'achat et autres mesures antisociales.

"Nous ne disposons pas de moyens des grandes partis mais nous mobiliserons tous les moyens possibles pour sensibiliser les citoyens et les convaincre à aller voter par un discours responsables, le dialogue et la démonstration", a-t-elle soutenu, appelant ses troupes à créer cette dynamique pour faire changer les rapports de force et consacrer la démocratie et les libertés.

L'oratrice qui a fait un plaidoyer pour élire "une véritable APN", a invité, également, la société civile à voter le 4 mai prochain pour consacrer la citoyenneté, estimant qu'il est du "devoir de son parti de sauver l'Algérie".

Par ailleurs, la même responsable a loué la qualité des candidats de sa formation politique en termes de compétence et d'intégrité.

Elle a fait remarquer que ses candidats ont prêté serment, s'ils sont élus, de s'opposer à la politique d'austérité prôné par le gouvernement et se sont engagés pour "garantir le respect des textes constitutionnels, d'œuvrer inlassablement pour la défense des deniers publics et d'être très proches des préoccupations des couches défavorisées".