Togo: Tour du Togo 2017 - Cissé Issiaka « On a mis le canon et on a géré la course »

Apres la 5è étape du 26è tour du Togo, Cissé Issiaka conserve le maillot jaune acquis depuis la première journée. L'Ivoirien gère doucement la course et devance au classement général le Français Pascal Bousquet de 12 sec et le Hollandais Pijl Van Der Niels de 2 min 29 sec. Ce dernier a remporté cette étape.

A l'issue de la 5è manche longue de 115 km entre Tchamba et Blitta, l'Ivoirien évoque la gestion du reste du parcours.

« La course est encore longue. On ne pouvait pas le suivre comme ça. on est arrivé en masse c'est le plus important. J'espère avoir quelque chose ce dimanche. Il est parti très tôt. Comme ça attaquait beaucoup, on ne pouvait pas répondre tout le monde. Apres quand il est parti, quand on a su qu'il est parti, on a mis le canon et on a géré la course. Notre objectif n'est pas seulement Pascal Bousquet qui est a 12 secondes au classement général mais on regarde tout le monde parce que ceux qui sont loin aussi peuvent aller, s'ils ont plus costaud que nous, ils peuvent prendre beaucoup de minutes. Pour nous c'était déjà de gérer l'écart pour garder la distance, pour qu'ils ne s'approchent pas du maillot » a t-il dit à Africa Top Sports à l'issue de la course.

La dernière étape est un critérium long de 115 km et sera couru à la plage de Lomé ce dimanche.