Sénégal: Des anciens combattants africains retrouvent la nationalité française

Il s'agit de "reconnaître l'engagement et le courage des tirailleurs sénégalais issus de l'Afrique subsaharienne, qui ont combattu pour la France dans les différentes opérations militaires entre 1857 et 1960", explique l'Elysée.

Appelés "Tirailleurs sénégalais", en raison de la formation des premiers régiments au Sénégal, ces militaires à la célèbre chéchia rouge étaient originaires de toutes les colonies françaises de l'Afrique occidentale et centrale et même de Madagascar.

"Nés entre 1927 et 1939, les vétérans décorés par le président Hollande vivent pour la plupart en région parisienne et vont donc retrouver une nationalité qu'ils avaient perdue à l'indépendance des colonies en 1960", précise la même source.

Dakar — Le président François Hollande a procédé samedi à Paris à la naturalisation de 28 anciens combattants dont 28 Sénégalais, deux Congolais, deux Centrafricains et un Ivoirien qui avaient prêté main-forte à l'armée française en Indochine et en Algérie, a-t-on appris.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.