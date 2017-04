Afrique: Tour du Togo 2017 - Le leader du tour portera le maillot jaune de Togocel

Longue de 107 km, la 4è étape Kara-Tchamba du 26è tour du Togo a été remportée par le Belge, Seppe Wangheluwe. Il est arrivé après 2 heures 53 minutes et 16 sec, devançant le Togolais Akanga Raoug et le Belge Stein Van Couter.

Parrainée par la téléphonie leader, Togocel, cette manche a connu une arrivée en masse. Le maillot jaune n'a pas changé d'épaule, il est porté par l'Ivoirien Cissé Issiaka. Togocel en profite pour rappeler sa place dans cette caravane.

« Nous sommes le maillot jaune et le maillot jaune c'est le maillot du leader, le maillot du numéro un et depuis plus de 16 ans, nous sommes sur cette position. En première position et pour cette 26è édition, nous sommes arrivés avec un nouveau service dénommé T money, un service qui permet, à partir d'un compte électronique attaché à son numéro de téléphone, de gérer tout, en termes d'opération financière. Gérer tout, pour nous c'est avoir la possibilité, au travers de son téléphone cellulaire sur le réseau togocel, de pouvoir faire des dépôts d'argent, faire les transferts d'argent, faire des retraits d'argent, faire un rachat de crédit de communication, faire un achat de forfait internet 3G sur le réseau togocel, faire des payements marchands, au travers le service T money, pouvoir payer sa facture d'électricité, ou bien payer son abonnement de canal plus. Ce service est service gratuit. Vous tapez *145# et vous respecterez un certain nombre de process et votre compte T money est ouvert » a dit Malick Ayeva, responsable marketing de la téléphonie mobile, Togocel.

La dernière étape qui aura lieu à Lomé, sera un critérium long de 80 km.