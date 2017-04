Guinée: RPG arc-en-ciel - Tanéné et Tormelin joignent leur force autour de Makhissa Camara pour soutenir Alpha Condé

Dans son discours, Aboubacar Makhissa Camara a remercié les populations de Tanéné et de Tormelin pour leur choix porté sur lui afin d'accompagner le Pr. Alpha Condé. "Je dis aux populations de la Basse Côté que les avantages que nous les citoyens de la Basse Guinée avons actuellement, c'est grâce au Pr. Alpha Condé. Quand vous allez à Fria, il y a un groupement qui dépasse 400 femmes qui m'ont choisi comme parrain. Aujourd'hui, les populations de Tanéné m'ont aussi choisi pour être leur parrain. Je vous remercie beaucoup", a-t-il martelé. "Lors de la campagne présidentielle, nous avons tenu un discours de vérité. Alpha Condé est quelqu'un qui peut travailler pour le bonheur de la population et des pauvres. C'est pourquoi, nous allons continuer à le soutenir".

Même son cloche du côté de Mamadouba Abazo Camara, représentant des jeunes et des femmes. Dans son speech, il a rappelé les différentes réalisations accomplies depuis l'arrivée au pouvoir en décembre 2010 du président Alpha Condé. Par ailleurs, il a cité des difficultés des populations de Tanéné liées notamment la vétusté de la maison de jeunes et du manque des tapis de prière à la mosquée sous-préfectorale de Tanéné.

Le rassemblement qui a eu lieu au stade communal de Tanéné a mobilisé aussi d'importants artistes locaux et de Conakry. Une prestation artistique à l'éloge du parti au pouvoir s'est succédé à l'estrade du stade. Des sorties humoristiques de Grand KabaKoudou et la prestation des troupes musicaux dont Fria ont émerveillé le public. Une foule immense derrière Makhissa Camara pour exprimer sa reconnaissance au président de la République.

