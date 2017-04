Somalie: Des militaires américains pour aider à combattre les shebabs

Plus de 500 personnes sont mortes du choléra et de diarrhées aiguës depuis janvier sur plus de 20.000… Plus »

Il est possible néanmoins que parfois les deux missions se chevauchent. Les Américains n'avaient plus eu de présence militaire en Somalie depuis la mort de 18 des leurs en 1994, après que l'un de leurs hélicoptères eut été abattu à Mogadiscio.

Dans un courriel adressé à CNN, le porte-parole du commandement américain en Afrique (Africom), Charles Chuck Prichard, précise que ces troupes ont été déployées à la demande et en étroite coordination avec le gouvernement somalien. Elles doivent fournir formation et soutien à l'armée nationale et aux forces de l'Union africaine se trouvant sur le terrain. Leur mission est différente de celle de la poignée de conseillers américains déjà en Somalie qui se consacrent au contre-terrorisme et ne participent pas aux combats.

