Mali: Fin de la grève des travailleurs de la santé

Issouf Maïga, secrétaire général adjoint du Syndicat national de la santé, de l'action et de la promotion de la famille (SNS-AS-PF) confime qu'ils ont obtenu « satisfaction » et détaille l'accord. « Sur neuf points, nous avons [obtenu] huit points d'accord et un point d'accord partiel. Nous avons demandé une augmentation de la prime de fonction spéciale, nous avons reçu 100% de l'existant. Nous avons d'abord reçu une application sur l'étendue du territoire de la prime de garde, par rapport au taux de 2007. Ensuite, sur la prime de monture, nous avons eu satisfaction. [Concernant] l'intégration des contractuels, le principe est déjà acquis. »

C'est ce dimanche 16 avril au petit matin que la grève du secteur malien de la santé a été levée. Après plus de onze heures de négociations au ministère de la Fonction publique, à Bamako, entre grévistes et représentants du gouvernement malien en présence des conciliateurs, un accord a été trouvé.

Au Mali, après un mois et une semaine de grève dans les hôpitaux et les centres publics de santé, le conflit prend fin. A l'issue des négociations avec le gouvernement, les grévistes ont obtenu satisfaction ce dimanche 16 avril 2017 en début de matinée.

