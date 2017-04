Ile Maurice: L'Agence française de développement veut aider Rodrigues

Pour Serge Clair, cette visite est d'une importance non négligeable. « L'AFD a toujours été un partenaire privilégié pour Rodrigues. Nous misons sur le développement de l'aéroport, notamment en ce qu'il s'agit de l'agrandissent de l'aérogare et du développement de la piste sur pilotis. Nous avons d'autres secteurs de coopération dont l'AFD a signifié son intention de nous aider », dit-il. A noter que cette institution tient à aider Rodrigues dans le secteur de l'eau et de l'agriculture, entre autres.

Une réunion de travail a eu lieu le mardi 11 avril à « La Résidence » à Port Mathurin entre la délégation de l'AFD et les membres du conseil Exécutif. Pour Serge Clair, Chef commissaire de l'actuel gouvernement régional, cette visite a a eu des retombées positives. Les membres de la délégation ont signifié leur intention d'aider Rodrigues dans plusieurs domaines, notamment dans le développement de l'agrandissement de l'aérogare de Plane-Corail. Cependant, selon le directeur de l'AFD basé à Maurice, ce projet de financement tiendra compte des études effectuées et de des conclusions qui en découleront.

