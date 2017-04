Cote d'Ivoire: Paquinou 2017 - Boukébo rend un hommage au Président de la République

Adama Koné, ministre de l'Économie et des Finances, parrain de cette journée, a dit toute sa fierté d'être convié à ces festivités. « Je suis d'autant plus honoré qu'il s'agit de magnifier un grand homme de valeur, j'ai nommé son excellence Alassane Ouattara, Président de la république de Côte d'ivoire », s'est-il réjoui.

Et comme en pays baoulé, la reconnaissance est reconnue comme une vertu sacrée, les fils et filles à travers la mutuelle de développement de Boukébo (Gouarêbo) ont cru bon d'organiser une journée pour rendre un hommage à Alassane Ouattara, leur bienfaiteur.

Ce village de la sous-préfecture de Languibonou situé à une dizaine de kilomètres de Botro, chef-lieu du département, grâce à la politique de développement impulsée par Alassane Ouattara, a pu bénéficier de l'adduction d'eau potable, d'une école primaire de six classes, d'un centre de santé entièrement équipé, de l'ouverture de la route Bouakébo-Botro. Et la cerise sur le gâteau, Assahoré Konan Jacques, fils du village est nommé directeur général du trésor et de la comptabilité publique.

Boukébo communément appelé petit Paris, petit paradis a célébré « paquinou » en présence d'Adama Koné, ministre de l'Économie et des Finances, de la sœur cadette du Président de la République, Hadja Rockia Ouattara et d'un parterre de personnalités.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.