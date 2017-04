Algérie: La campagne électorale, sur un air du déjà entendu (presse régionale)

L'Est Républicain aborde les sorties de proximité et titre "Les partis islamistes jouent la proximité" pour rapporter que "les deux blocs, celui drainé par "El Adala" et "Nahda"et celui chapeauté par Mokri et Menasra" ont opté pour des rencontres dans les rues très fréquentées du centre-ville d'Annaba dans une démarche pour "glaner des intentions de vote".

Le quotidien arabophone réserve un billet pour les designs des affiches de cette campagne électorale et affirme que la plupart des formations politiques affichent "un manque d'inspiration graphisme criant et font preuve d'un amateurisme flagrant dans le marketing de leur image".

An-Nasr a répercuté différents meetings animés par des leaders politiques, organisés à travers plusieurs wilayas du pays pour mobiliser les électeurs autour de leurs programmes électoraux et est revenu avec détail et analyse sur "la polémique de l'affaire des candidates sans visages".

Le quotidien public édité à Constantine, soulignant que jusque-là, les animateurs de la campagne électorale ont évité tout discours vindicatif ou dérapage verbal, a appuyé que les partis politiques peinent à présenter "un discours alternatif" qui répond aux aspirations de ceux dont ils courtisent les voix et s'obstinent à prêcher "un discours patriarcal, de peur et de crainte".

"Les partis politiques n'ont pas surpris ni sur le fond ni sur la forme et n'ont pas œuvré à renouveler leurs méthodes et outils dans cette campagne de persuasion" est-il rapporté.

Dans son édito consacré à la campagne électorale, le quotidien arabophone An-Anasr titre "Journées calmes" et l'auteur de l'article soutient que le discours politique des formations en lice pour la députation était" tiède et sans surprise".

