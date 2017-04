Angola: Bié - Le gouvernement se concentre sur la réduction des asymétries à court terme

Sans avancer le montant investi, il a déclaré, d'autre part, que le gouvernement déployer des efforts pour améliorer la distribution de l'eau potable et du courant électrique aux populations, la réhabilitation des routes afin de garantir l'opportunité de développement et de bien-être des citoyens.

Álvaro Manuel de Boavida Neto a souligné que le gouvernement, par exemple, continue de travailler pour améliorer la qualité de l'éducation en construisant plus d'écoles, en employant et en formant des enseignants, permettant à des milliers d'enfants d'avoir des bonnes conditions d'apprentissage.

À cette fin, le gouverneur a dit que la contribution des citoyens à la mise en œuvre d'actions visant à tirer profit des secteurs politiques, sociaux et économiques, en particulier de la préservation de la paix et de la réconciliation nationale, est nécessaire.

