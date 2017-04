Sud-Soudan: L'ONU appelle à la retenue suite à l'éruption de violence dans plusieurs régions

Cette escalade de la violence fait suite à des combats récents à Pajok (près de la frontière avec l'Ouganda), qui ont forcé environ 6.000 personnes à franchir la frontière, et à des affrontements à Wau qui ont déplacé beaucoup de civils et ont entraîné la mort de trois porteurs travaillant pour une société en contrat avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

Les belligérants "doivent, une fois pour toutes, faire taire les armes, revenir au dialogue, surmonter leurs différences et apporter la paix que les Soudanais du Sud veulent et méritent", a déclaré Moustapha Soumaré, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour le Soudan du Sud.

Selon un communiqué de presse publié par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), des affrontements entre l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) et des groupes d'opposition ont eu lieu à Raga (Etat de Lol, ouest), à Waat (État de Jonglei, à l'est), et dans les villes de Wunkur et Tonga (Etat du Haut-Nil, nord).

Un haut responsable des Nations Unies au Soudan du Sud a appelé à la retenue et a souligné la nécessité d'assurer la protection des civils alors que de nouveaux combats ont éclaté entre les forces gouvernementales et celles de l'opposition dans plusieurs régions du pays.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.