Mali: La force Barkhane indique avoir tué deux terroristes durant une opération

L'opération a mobilisé les armées de trois pays et Barkhane a mis à disposition ses hélicoptères, ses moyens de ravitaillement aérien et ses blindés sur le terrain. Des chasseurs-bombardiers Mirage 2000 et les drones Reaper qui décollent, eux, de Niamey ont aussi été mis à contribution.

Deux terroristes tués, huit autres capturés ainsi qu'une dizaine de suspects remis aux autorités burkinabè. Voilà le bilan de plus de deux semaines d'opérations transfrontalières dans la très sensible forêt de Fhero. L'armée française ne précise pas dans quelles conditions les deux personnes présentées comme terroristes ont été tuées, ni comment les autres ont été capturés.

