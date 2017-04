Togo: S'unir pour réussir

UNIR France compte poursuivre et renforcer son engagement en faveur d'un Togo uni et prospère.

UNIR dispose d'une base solide au Togo, mais également à l'étranger ou vit une importante Diaspora. En France, la formation assure un travail d'explication et de relais à la politique gouvernementale. Pas de prosélytisme, juste des campagnes d'information permettant de mieux comprendre l'action menée et les progrès réalisés sur le plan politique, économique et social.

Son crédo est non-partisan et davantage orienté sur les questions de développement. Dans ce cadre son positionnement n'est pas clivant, c'est ce qui séduit les électeurs et explique son succès aux différents scrutins.

