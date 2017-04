Sénégal: Un érudit relève l'"extrême urgence" de protéger le patrimoine culturel Soufi

"Nous avons beaucoup d'expériences très réussies dans ce domaine. Prenons l'exemple sur le programme de réhabilitation et de restauration de la Grande Zawiya Tidjani par la mobilisation et le financement des affiliés à la Tidjanya", a-t-il rappelé.

Le commissaire du 1 er forum social soufi a évoqué la dégradation du climat social et économique qui pousse à des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables.

Selon lui, leur communauté traverse des difficultés qui se manifestent par la destruction du patrimoine culturel soufi à cause de facteurs naturels et surtout le terrorisme extrémiste.

"Il me semble extrêmement urgent de protéger le patrimoine soufi qui est divisé en 3 parties : le patrimoine écrit (manuscrits et livres), le patrimoine oral (qasida ou encore sam'aa) et enfin le patrimoine architectural (les Zawiyas et le mausolée Tidjani", a-t-il listés.

