Sénégal: Marathon de Dakar - Des athlètes sénégalais s'illustrent sur le semi-marathon et le 10Km

Samedi, la pensionnaire de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS), Clarisse Diatta a gagné en moins de 20 mn "la Dakaroise", une course de 5 km uniquement réservée aux femmes.

Chez les filles, la Sénégalaise Seynabou Diouf, en 45mn25s gagne la première place. Ses concitoyennes Fatou Sy (45mn42s) et Ramatoulaye Fall (46mn) terminent respectivement deuxième et troisième.

Six mille coureurs parmi lesquels Arouna Khouma de l'Association sportive des forces armées (ASFA) et son compatriote Abdoul Aziz Diop, ont participé au semi-marathon du dimanche.

Dakar — Des athlètes Sénégalais se sont illustrés sur le semi-marathon et les 10km du Marathon de Dakar organisé samedi et dimanche, à Dakar par Zénith Sports.

