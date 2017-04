Afrique du Sud: Bras de fer entre le ministre de la Police et le chef des Hawks

Conséquence immédiate : il doit quitter ses fonctions, et laisser son poste vacant, mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Berning Ntlemeza estime en effet que seul le Parlement peut le démettre de ses fonctions, et non pas la justice.

En Afrique du Sud, un bras de fer ubuesque oppose le nouveau ministre de la Police Fikile Mbalula et le chef de la police anticorruption des Hawks Berning Ntlemeza ou plutôt, « l'ancien chef de la police anticorruption », car la Justice lui a ordonné de quitter ses fonctions sur fond d'irrégularité. Problème : Berning Ntlemeza entend tranquillement outrepasser la loi et rester en fonctions.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.