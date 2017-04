Afrique: Esclavage des migrants - Témoignage effroyable d'un Sénégalais de retour de Libye

De son côté, l'ONG Moas, qui a secouru plus de 1 500 femmes et hommes en 24 heures, a fait savoir que le naufrage d'un bateau pneumatique dégonflé a provoqué la mort de 20 personnes au large de la Libye. Sept corps, dont celui d'un enfant, ont été récupérés.

Près de 4 500 migrants ont été secourus au large de la Libye depuis le 15 avril. Ce dimanche, le navire Prudence de MSF a débarqué au port de Reggio de Calabre avec 649 migrants, dont des enfants isolés. D'autres personnes, dont des Syriens, sont arrivées par leurs propres moyens toujours en Calabre. L'ONG Moas (Migrant Offshore Aid Station) a également porté secours à plus de 1 500 migrants. La Sicile et la Calabre attendent ce lundi les autres rescapés, encore en route vers la terre ferme.

« Les gens vous font travailler sans vous payer. On est maltraité comme des esclaves, on vous vend, on vous frappe. Il y a champs d'oranges et de tomates là-bas, on vous y fait travailler sans être payé, c'est de l'esclavage », ajoute Mamadou.

Les passeurs demandent à leurs otages d'appeler leurs familles pour exiger le paiement d'une rançon. « On te frappe, on te maltraite, pendant que tu appelles au téléphone, tu es aussi frappé pour que tes parents entendent tes cris. Ils nous frappent pour qu'on envoie de l'argent. »

Après Niamey et Agadez, il arrive à Sabha, dans le sud de la Libye. Contre toute attente, il est fait prisonnier par ses propres passeurs et enfermé dans un garage avec des centaines d'autres Africains de l'Ouest, y compris des enfants.

Appelons-le Mamadou. Il a 34 ans, a longtemps travaillé dans l'hôtellerie et parle plusieurs langues. En novembre dernier, il décide de tenter sa chance, de traverser le Sahara et la Méditerranée pour gagner l'Europe.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.