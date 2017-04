Burkina Faso: FC Nantes - Préjuce Nakoulma parle de ses débuts

Au Burkina Faso, la coalition pour la démocratie et la réconciliation a rencontré mardi 11 avril… Plus »

« Je pense que le groupe m'a aidé, m'a mis dans le lot pour partir avec eux car ils ont vu que je pouvais aider comme j'ai vu que je pouvais le faire. Je me donne à 100% pour aider le groupe. Pour moi, c'est une belle expérience. C'est un championnat difficile, dur, avec des défenseurs très costauds ! Je suis très satisfait, je voulais jouer le plus possible et aider le groupe à avancer. Pour le moment, c'est bien », a ajouté l'attaquant des Etalons, sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2019.

« C'est un début... Je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais l'essentiel, ce ne sont pas les buts, c'est que l'équipe tourne bien. On est sur la bonne voie, j'espère que ça va continuer ainsi. J'essaie de m'adapter, je m'entends bien avec les joueurs, ils m'ont intégré dès le début. Le groupe est en train de bien tourner », a confié Nakoulma à la chaîne du FC Nantes, propos relayés par Foot Mercato.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.