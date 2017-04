Congo-Kinshasa: Kasaï Central - Jacques Kabeya Ntumba Mupala, designé successeur du chef Kamuina Nsapu

«Nous sommes venus répondre à l'invitation du Vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur PM, et nous avons abordé le problème de la restitution des restes du corps du feu Kamuina Nsapu que nous avons déjà retirés, et enterrés selon nos rites chez nous. Celui qui était décédé et assassiné c'est Pandi Jean Pierre chez nous nous l'appelons Prince. Le nouveau chef c'est mon grand frère, il s'appelle Kabeya Jacques Ntumba Mupala, fils de feu Kamuina Nsapu Ntumba Mupala, et c'est celui-là qui est notre répondant auprès de l'Etat », a annoncé l'un des membres des familles à l'issue de la rencontre qu'ils ont eu avec Emmanuel Shadari.

La famille regnante du chef coutumier feu Jean Pierre Pandi Kamuina Nsapu a designé, le successeur du chef coutumier tué dans les affrontements avec la police au mois d'août 2017. Elle a, par la même occasion, annoncé avoir exhumé et retiré et enterré les restes du corps de leur frère dans la nuit du samedi 15 avril dans son village.

