Congo-Kinshasa: Division I - V Club enregistre sa première victoire en play-off

Don Bosco compte 3 points pour un match livré. Mazembe, Sanga Balende, Bukavu Dawa et Muungano ont chacun un point. Mais les Corbeaux de Lubumbashi n'ont joué qu'un seul match contre deux aux Sang et Or de Mbuji Mayi et Bukavu Dawa contre trois à Muungano.

Cette victoire permet à l'AS V Club, de prendre les commandes du championnat avec 5 points après 3 sorties. Le DCMP et Renaissance suivent à une longueur et un match en moins.

Cette ouverture du score va libérer les poulains de Florent Ibenge qui vont doubler la mise par l'international rwandais Sugira, qui au passage, va signer un doublé (35' et 73'). Mais peu avant le doublé de Sougira, Emomo (61'sp), avait déjà enfoncé un peu plus, les joueurs de Bukavu.

