Cameroun: Commission économique pour l'Afrique - Une Camerounaise secrétaire exécutif

Pour ce qui est de la CEA, il faut relever qu'il y avait 77 candidats au poste de secrétaire exécutif de cette institution des Nations unies. « La Camerounaise s'en sort grâce à son parcours, sa rigueur et sa jeunesse, qui auront prévalu sur la diplomatie et l'expérience des rouages des institutions internationales », a relevé un observateur en poste à Addis-Abeba. C'est donc avec un très riche background que cette entrepreneure pose ses valises dans l'institution des Nations unies. Elle qui peut se targuer d'avoir acquis une maîtrise non-négligeable lors de ses années à la Banque mondiale qu'elle a intégrée en 1998, après avoir enseigné à l'université de Californie du Sud et travaillé à la Banque de réserve fédérale de Minneapolis.

