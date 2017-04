Cameroun: Eastercup 2017 - L'union de Douala s'adjuge le trophée

Au rang des distinctions personnelles L'EFBC se taille la part du lion avec les trophées du meilleur buteur : remporté par Nkeng Tadelis avec 7 réalisations, le meilleur joueur du tournoi et le meilleur gardien du tournoi sortiront également de la formation de l'EFBC il s'agit respectivement d'Enow Takangboris et Haymamba Norbert.

Le score demeurera inchangé jusqu'à la fin du temps règlementaire, ce qui va conduire les deux formations a l'épreuve très incertaine des tirs aux buts. Au cours de celle-ci, ce sont les jeunes de l'union qui vont se montrer les plus adroits et vont s'imposer au bout du suspense sur le score très étriqué de 5-4.

Ce n'était pas gagné d'entrée de jeu pour les jeunes « Kamakai » qui encaissent un premier but trèstôt en première période et malgré les multiples tentativespour revenir au score, les deux équipes vont aller aux vestiaire sur le score d'un but a zéro pour l'EFBC ; de retour de la pause, les jeunes de l'union vont mettre les bouchées doubles pour égaliser . L'EFBC qui défend de plus en plus bas vas finir par céder sous les coups de boutoirs de l'union qui égalise par l'entremise de son attaquant le nommé FONKEM.

Déjà l'affiche de la finale qui mettait en opposition l'équipehôte et détentrice du trophée l'école de football des brasseries du Cameroun et l'union de Douala était déjà l'affiche rêvée de la part des nombreux observateurs au vu des prestations de ces deux équipes de la ville de douala durant le tournoi.

