Maroc: "Le Maroc que j'ai vécu" de Addelouahed Radi illustre une phase importante de l'histoire du pays

L'ouvrage "Le Maroc que j'ai vécu", de l'ancien président de la Chambre des représentants, Abdelouahed Radi, illustre une période importante de l'histoire du Maroc moderne, a indiqué, samedi à Fès, l'historiographe Mohamed Lakhssassi.

Intervenant lors d'une rencontre culturelle organisée par l'Institut supérieur de gestion de Fès, M. Lakhssassi a précisé que cette publication permettra à la nouvelle génération de se remémorer une longue période historique de plus de 60 ans, pleine d'actes de militantisme consentis par les leaders nationaux pour l'indépendance, la libération, l'égalité et l'édification de la démocratie.

Selon lui, cet ouvrage revêt une importance toute particulière, du fait qu'il englobe un ensemble de témoignages et de données qui permettront au lecteur de retracer les étapes phares de l'histoire du Maroc durant la période 1956-2016.

L'ouvrage évoque également le rôle primordial joué par des pionniers du mouvement national, tels Allal El Fassi, Mohammed Belhassan El Ouazzani et Abderrahim Bouabid qui ont, a-t-il dit, contribué au renforcement du sentiment national et des valeurs de liberté et de démocratie.

De son côté, l'académicien et auteur de l'ouvrage Abdelouahed Radi a souligné que sa publication relate une période importante de l'histoire du Maroc moderne et dévoile les changements que connaît le pays en matière d'édification démocratique et économique, de mutations socio-culturelles et de relance politique. Publié aux éditions du Centre arabe du livre, l'ouvrage se compose d'un préambule et de 22 chapitres consacrés notamment aux étapes marquantes de l'enfance de l'auteur, son engagement associatif, la phase du mouvement national, le protectorat français et la Route de l'unité, entre autres.