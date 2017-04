Maroc: Rachid El Morabity assoit sa domination avec un 5ème titre au Marathon des sables

Abdelaziz Baghazza et Samir Akhdar sont respectivement 4e et 6e au général. Avec les deux frères El Morabity, cela fait 4 Marocains dans le Top 10 de cette 32e édition.

L'image des deux frères El Morabity tombant dans les bras l'un de l'autre, et le cadet qui ne pouvait contenir son émotion... Le symbole est fort ! Surtout lorsque l'on pense à la réponse du jeune Mohamed à un journaliste qui voulait savoir le conseil que leur mère avait donné à lui et à son aîné au moment de leur départ pour le Marathon des sables. «Elle nous a souhaité bonne chance à tous les deux et prié pour qu'on termine la course ensemble, sains et saufs!», avait-il confié.

Le natif de Zagora a franchi la ligne d'arrivée au bout de 3h 10 min 09 secondes, suivi, 7 secondes plus tard, de son frère cadet, Mohamed, puis d'un autre Marocain, Aziz El Akad, arrivé moins de 2 min plus tard.

Sans surprise, le Marocain Rachid El Morabity a remporté, vendredi 14 avril, la 32e édition du Marathon des sables, à l'issue de la cinquième et dernière étape disputée entre Jbel El Mraier et Merdani (région d'Errachidia) sur une distance de 42,2 km.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.