De son côté, le ministre algérien de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdessalam Chelghoum, a affirmé que toutes les mesures préventives étaient prises pour circonscrire et empêcher la propagation de la fièvre aphteuse.

Signalons que le ministère tunisien de l'Agriculture a appelé à intensifier le contrôle vétérinaire dans les zones frontalières et à travers tout le pays, à renforcer la lutte contre la contrebande et à parachever la campagne nationale de vaccination, selon TAP.

Pour préserver la santé du cheptel, l'agence TAP rapporte qu'une campagne de vaccination du cheptel (ovin et bovin) sera menée à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin mai et que les roues des véhicules venant d'Algérie seront désinfectées pour prévenir la propagation de la maladie.

Autres mesures également évoquées, le renforcement des contrôles aux frontières concernant les introductions illicites d'animaux et de leurs produits, l'interdiction de toute importation d'animaux, de produits animaux et d'origine animale et des aliments pour animaux à partir de l'Algérie ainsi que la mobilisation des laboratoires de l'ONSSA pour le diagnostic rapide de cette maladie en cas de suspicion, souligne la même source.

