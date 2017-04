Maroc: Hold-up de l'OCK à Casablanca devant un Raja sans public

Enfin, lors du prélude vendredi de cette journée, le KAC s'est imposé face au MAT sur un score sans appel (3-0). Les hommes de Hassan Ajanoui ont ouvert la marque par Marouane Deraoui à la 19ème minute avant que Mohamed Chihani ne double la mise à la 53ème. Le KAC a signé le troisième but 6 minutes plus tard grâce, encore une fois, à Marouane Deraoui.

A Safi, l'Olympique local s'est imposé devant le Chabab Khénifra sur un but d'El Bahraoui en toute fin de partie. Les Safiots avec 33 points et une rencontre en moins s'en sentent bien douillets en septième position tandis que leurs adversaires du jour occupent la huitième place avec 28 points

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.