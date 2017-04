Burundi: Simbavimbere, le « maréchal » qui porte bien son nom

Les pays de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est dont fait partie le Burundi et qui chapeaute le processus… Plus »

Bien qu'il y ait désir de vouloir (r)amener de l'énergie dans la sphère musicale burundaise, (vouloir) destituer quelqu'un à la tête d'une Asbl dont on n'est pas membre est un faux calcul. Celui qui voudrait changer les choses peut le faire en créant sa propre association, si du moins les autorités ne s'en mêlent pas pour leur mettre les bâtons dans les roues, proposer de nouveaux projets et de l'innovation, au lieu de s'acharner sur les réseaux sociaux comme des petits garnements qui se disputent des miettes à table.

Il est le commandant de plus de 400 hommes. Il mène la bataille depuis treize ans. Mais cela ne semble plus lui valoir, du moins à l'heure qu'il est, la légitimité face à certains chanteurs, avec à leur tête un certain Cédric Bangy, qui veulent l'éjecter de la tête de l'Amicale des musiciens.

L'Amicale des Musiciens, association regroupant plusieurs chanteurs burundais, traverse depuis quelques temps une crise en son sein. Le président actuel, Bruno Simbavimbere (nom qu'on pourrait traduire en « je reste devant vous », « je ne bouge pas » ou «je m'y accroche ») subit une contestation sans précédent. Le blogueur Hugues Safari et le dessinateur Alif nous font le topo d'un feuilleton à moult rebondissements.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.