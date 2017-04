Afrique: Tour du Togo 2017 - L'Ivoirien Cissé Issiaka remporte le maillot jaune

Déjà vainqueur de la 3è étape, le Belge Stein Van Couter franchit premièrement la ligne d'arrivée, devançant le Hollandais Merx Peter et le Congolais Mayele Nkoro Djany. Les deux sont arrivés dans un peloton groupé. Juste après ce groupe, dix coureurs dont le vainqueur du tour, Issiaka Cissé ont fait une chute spéculaire à la fin de la course. Plus de peur que de mal, on note aucun blessé grave.

Cissé Issiaka a remporté la 26è édition du tour du Togo qui a eu lieu du 11 au 16 avril 2017. L'Ivoirien devance le Français Pascal Bousquet de 12 sec et du Néerlandais Pijl Van Der Niels de 2 min 29 sec . Le Malien Yaya Diallo et le Neerlandais Groenenveld Jan William ferment le top 5.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.