Guinée: MTN - Une abonnée rafle la cagnotte de 100 millions de francs guinéens

Pour le super lot, c'est madame Nana Touré, qui a été l'heureuse gagnante. Elle va empocher un chèque de 100 millions de francs guinéens. Surprise par le gain de cette grosse cagnotte, « la plus chanceuse du pays » n'a pas caché son enthousiasme et sa joie de devenir millionnaire grâce à MTN Guinée. Sourire sur les lèvres avec des regards rayonnants, Mme Touré est aux anges ! Autre gagnante, c'était M'Mah Binti Conté qui à son tour a raflé une moto. « Je suis très contente. C'est ma première fois de gagner un si grand cadeau, je remercie l'opérateur MTN », a-t-elle lancé.

A l'entame de la cérémonie de remise officielle, M. Alpha Bah chargé de la promo est revenu sur le cadre du jeu. « Nous avons voulu faire plaisir à nos chers abonnés, à l'occasion de ces deux fêtes promo ST Valentin et fête des femmes. L'abonné devait s'inscrire gratuitement en composant le code *400# ou en envoyant MTN au 8200. L'idée était d'avoir un contrat avec l'abonné pour la promo. La règle du jeu était de recharger au minimum 5000FG toutes les semaines pour être éligible. Il y avait un lot hebdomadaire, mensuel et le super héro de 100 millions FG».

Des motos, des congélateurs, des écrans plats, des bons d'achats, des bijoux en or, des pagnes, et un chèque de 100 millions de franc Guinéen sont les différents lots distribués aux heureux gagnants.

