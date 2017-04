Mauritanie: Les poètes en colère contre le président Aziz

Le ministre français de l'économie et des finances, M. Michel Sapin est arrivé dimanche à… Plus »

Des poètes en colère ont signé en commun, une œuvre satirique de 200 vers, critiquant le président. A leur tête, Mohamad ould Edoum : « Il ne fallait pas attaquer la poésie. Il faut trouver des solutions pour sortir le pays de cette situation difficile sans attaquer la poésie parce que depuis la naissance de la Mauritanie, la poésie a été toujours quelque chose que les Mauritaniens aiment bien. Depuis que j'ai commencé ce poème, je pense qu'il y a plus d'une vingtaine de poètes qui ont insisté pour compléter le poème. Le poème n'est pas fini. On va continuer parce qu'on veut que le président s'excuse ».

La poésie en Mauritanie est un patrimoine national, un héritage sacré, un genre littéraire influent. Critiquer la poésie n'est pas permis, même quand il s'agit du président. En quelques jours, c'est devenu le sujet de toutes les discussions sur les réseaux sociaux, dans la presse et dans les cafés de Nouakchott. La Mauritanie est divisée en deux camps : ceux qui défendent le président et ceux qui défendent la poésie.

