Maroc: SAR le Prince Moulay Rachid préside la cérémonie de remise des prix du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem de golf

Rabat — Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, dimanche au Royal Golf Dar Es-Salam de Rabat, la cérémonie de remise des prix de la 44ème édition du Trophée Hassan II de golf et de la 23ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, organisées du 10 au 16 avril sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

A son arrivée au lieu de la cérémonie, SAR le Prince Moulay Rachid, président de l'Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH), a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d'être salué par Mohamed Boussaïd, ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Sajid, ministre du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports et le Général de Corps d'armée Hosni Benslimane, président du Comité national olympique marocain.

Son Altesse Royale a été également salué par Abderrahmane Benali, wali de la région Rabat-Salé-Kenitra par intérim, Abdessamad Sekkal, président de la région Rabat-Salé-Kenitra, Saâd Benmbarek, président du conseil préfectoral, Lahcen El Omrani, premier vice-président du conseil communal, Mostafa Zine, vice-président de la Fédération royale marocaine de golf et vice-président délégué de l'ATH, Mohamed Chaibi, vice-président délégué de l'ATH, Abderrahmane Bouftas, président du Royal Golf Dar Es Salam ainsi que par d'autres personnalités.

SAR le Prince Moulay Rachid a été également salué par le chef exécutif du Ladies European Tour, Ivan Peter Khodabakhsh, le président du conseil d'administration de l'European Tour, David Williams, le président directeur général de l'European Tour, Keith Pelly et l'ambassadeur de l'European Tour Angel Gallardo.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite rejoint la tribune d'honneur, d'où il a assisté à la fin de la compétition du Trophée Hassan II.

Après l'annonce des noms des vainqueurs, SAR le Prince Moulay Rachid a remis le Trophée Hassan II à l'Italien Edoardo Molinari et la Coupe Lalla Meryem à la Tchèque Klara Spilkova.

Après avoir posé pour une photo-souvenir avec les vainqueurs, Son Altesse Royale a remis les 2e et 3e prix du Trophée Hassan II respectivement à l'Irlandais Paul Dunne et l'Angalis Paul Waring ainsi que les 2e et 3e prix de la Coupe Lalla Meryem respectivement à la Norvégienne Suzann Pettersen et l'Anglaise Annabel Dimmock.

Intervenant à cette occasion, Ivan Peter Khodabakhsh a salué les efforts déployés par l'ATH afin d'assurer une brillante organisation à la Coupe Lalla Meryem qui constitue une excellente compétition pour le développement des talents des joueuses.

"Lors de cette 23e édition, la Marocaine Maha Haddioui a donné toute la mesure de son excellent talent olympique alors que Lina Belmati, catégorie amateur, a démontré qu'elle est promise à un bel avenir", a-t-il affirmé.

Pour sa part, Keith Pelly a déclaré que la semaine du 10 au 16 avril a été "spectaculaire", se félicitant de la réussite de la 44e édition du Trophée Hassan II.

"Le Maroc est la seule nation au monde qui abrite deux compétitions du circuit européen en même temps et dans le même site", a-t-il relevé, rendant un hommage appuyé à l'ATH pour les efforts consentis pour l'organisation réussie des deux événements.

Lors de cette édition, le jeune marocain de 23 ans, Ayoub Lguirati s'est distingué en franchissant le cut et a démontré à tous le bon niveau des golfeurs marocains, a-t-il ajouté.

De son côté, Mostafa Zine a fait valoir que le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem "revêtent un caractère particulier, porté notamment par leur simultanéité".

Ces deux compétitions au niveau élevé ont été marquées cette année par les excellentes prestations des amateurs marocains Ayoub Lguirati et Lina Belmati, a-t-il poursuivi, notant que Maha Haddioui, à son tour, a fait preuve d'un grand niveau de "persévérance".

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite remis le 1er prix du concours Pro-Am du Trophée Hassan II à l'équipe menée par le golfeur canadien Mike Weir, associé aux amateurs Karim Senhadji Lotfi, Yacine Lemcharki et Mohamed Alaoui Mrani ainsi que le 1er Prix du Pro-Am de la Coupe Lalla Meryem à l'équipe conduite par la golfeuse Christine Wolf, associée aux amateurs Jaafar Kettani, Ali Kettani et Mamoun Zaari.