Mauritanie: Démarrage du Marathon international de Nouadhibou

Le ministre français de l'économie et des finances, M. Michel Sapin est arrivé dimanche à… Plus »

Les coureurs qui compétissent à ce marathon, ont démarré devant le stade municipal de Nouadhibou sur la route reliant la ville à Cansado. Le marathon s'effectue en trois phases : la première de 5 kilomètres, est réservée à la tranche d'âge des moins de 18 ans, les jeunes, les femmes et les personnes handicapées tandis que les deuxième et troisième phases intéressent les 10 km et les 21 km et concernent les plus de 18 ans ;

Ce marathon, organisé chaque année et dont c'est la septième édition, vise à encourager le sport et à accompagner les efforts déployés par les hautes autorités du pays pour promouvoir le sport.

Plus de 2700 participants de différentes nationalités (mauritaniens, africains, américains et européens) prennent part à cette compétition.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.