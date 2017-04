Bénin: De retour sur la scène politique, Sébastien Ajavon vise Patrice Talon

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould-Abdallah a été investi… Plus »

Il prend du recul, il décide de laisser les affaires et de devenir un acteur politique. Il dit qu'il apportera son soutien à toute initiative qui contribue à la réduction de la pauvreté et au développement du Bénin.

Il ne s'était pas exprimé depuis presque six mois, depuis que de la cocaïne avait été retrouvée dans l'un des conteneurs de sa société. Dans une interview ce week-end sur sa propre chaîne de télé, Sikka, Sébastien Ajavon est revenu sur cette affaire, en clamant une fois encore son innocence. Mais l'ancien candidat à la présidentielle a surtout parlé politique. Il a beaucoup critiqué le président Patrice Talon, qu'il avait pourtant soutenu au second tour en 2016.

