Niger: Violences au pays - Trois policiers arrêtés après une vidéo-choc sur internet

Dans les milieux de défenseurs des droits de l'homme, on se dit indigné. « J'ai été choqué, parce que la vidéo montre des traitements inhumains, dégradants, surtout lorsqu'ils venaient de policiers », condamne Mustafa Kadi Oumani, du Collectif pour la défense du droit à l'énergie (Coddae), acteur de la société civile et directeur de cabinet du médiateur de la République.

« Trois de ces policiers ont été identifiés comme suspectés d'avoir participé à ces forfaits, indique le porte-parole de la police, le capitaine Adily Toro. Ils sont placés en garde à vue. La Direction générale de la police nationale se démarque totalement de ces actes et ne saurait ni cautionner, et encore moins protéger les auteurs de tels actes. »

La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre sans ambages un groupe de policiers en train de réprimer violemment un étudiant mis à leur disposition. Les images ont choqué plus d'un Nigérien, obligeant la Direction nationale de la police à mener des enquêtes et à sévir.

