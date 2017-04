Congo-Kinshasa: Un nouveau chef pour Kamuina Nsapu, les discussions se poursuivent

Après deux jours de discussions très discrètes, la famille régnante a désigné Jacques Kabeya wa Ntumba, et en a profité pour appeler au calme. Thomas Nkashama, le frère du nouveau chef coutumier, explique que le conflit n'a plus lieu d'être.

Comme promis il y a déjà plus d'un mois, le corps du chef Kamuina Nsapu a été remis à sa famille. C'était une condition essentielle pour les proches du chef coutumier, d'abord pour pouvoir l'enterrer selon les traditions et pour pouvoir lui choisir un successeur.

Le nouveau chef coutumier Kamuina Nsapu est attendu aujourd'hui à Kananga, dans le centre de la République démocratique du Congo. Il y a neuf mois, le précédent chef s'était révolté contre les autorités qui refusaient de le reconnaître. Il avait été tué en août et depuis, les violences n'ont pas cessé d'empirer. Au moins 500 morts dans les régions du grand Kasaï, 600 000 déplacés. Le vice-Premier ministre est actuellement en visite dans la région, pour la deuxième fois en deux mois. Et les discussions avec la communauté Kamuina Nsapu ont permis certaines avancées.

