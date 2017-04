Cote d'Ivoire: Commerce illégal de cacao - Plus de 14 tonnes saisies à Aboisso

Kangah Eugène Kouamé a exhorté les planteurs et opérateurs économiques à se détourner de cette pratique qui est passible de poursuites judiciaires et fait perdre des ressources à l'État de Côte d'Ivoire. Il leur a également recommandé de faire confiance à l'État qui est soucieux du bien-être des populations.

Les fraudeurs ont été pris la main dans le sac avec une charge de 11,200 t de cacao. L'opérateur Malan Fianlin, dont le magasin n'est pas immatriculé et qui n'est connu dans aucun fichier de la filière, a été également arrêté avec tous ses complices et déférés au parquet. Vu que la délégation du Conseil du café-cacao a porté plainte contre ces agresseurs de l'économie ivoirienne.

Sur ordre du préfet Boni Koffi Ernest, la gendarmerie a épinglé le chauffeur et le convoyeur du véhicule. Ils ont été aussitôt mis à la disposition de la justice pour répondre des délits de commerce illicite de cacao, d'usage de faux et d'usurpation de titre. Quant au second camion, il a été intercepté, dans la nuit du 10 avril, vers 23 h, grâce à une information anonyme que l'agent qualité et prix de Maféré a aussitôt vérifiée.

Il l'a arrêté, souhaitant voir son connaissement (document de convoiement informatisé) qui, après contrôle, s'est avéré être un faux. C'était une pièce manuscrite contenant des signatures non conformes. Aussi a-t-il fait retourner la charge de 3,280 t de cacao de la Société coopérative ivoire négoce (Scin) à son magasin et informé sa hiérarchie.

La délégation régionale du Conseil du café cacao (Ccc) d'Aboisso a intercepté, les 10 et 11 avril, à Bianouan et Maféré, deux camions chargés de cacao destiné à la vente au Ghana. Le responsable de la délégation, Kangah Eugène Kouamé, a révélé que les véhicules transportaient au total 14,280 t de cacao. Le premier, a-t-il ajouté, a été intercepté, le 10 avril, sur l'axe Songan-Attiékro, dans la sous-préfecture de Bianouan.

