Afrique: Les gouvernements africains devraient accorder la priorité à l'agriculture

L'agriculture constitue l'épine dorsale de l'économie ivoirienne. La croissance solide du pays est axée sur des investissements soutenus dans l'agriculture et les petites exploitations agricoles. Le secteur agricole représente 26% du PIB, 40% de toutes les recettes d'exportation, près de 75% des recettes d'exportation non pétrolière et une source d'emploi pour près de 60% de la population. Le Plan national de développement (PND) pour la période 2016-2020, qui vise à orienter le pays vers le statut de nation émergente d'ici à 2020, considère l'agriculture comme un pilier clé et en appelle surtout à une augmentation de la production agricole.

Choisie pour avoir su positionner l'agriculture au cœur de la transformation économique, la Côte d'Ivoire compte parmi le peu de pays africains ayant réalisé les plus importants investissements dans le secteur agricole, qui ont débouché sur d'importantes avancées dans le domaine de la productivité agricole et de la performance économique globale.

Les Gouvernements africains, les représentants du secteur privé, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement ont été invités aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à redoubler d'efforts pour accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, la croissance inclusive et la création d'emplois décents en traduisant les divers engagements agricoles en actions concrètes.

