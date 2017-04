Algérie: Des hommes de lettres et des artistes décorés des "Athir" et "Achir" par le Président de la République

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décerné dimanche 31 médailles de l'ordre de mérite national au rang de "Athir" et "Achir" à des hommes de lettres et des artistes lors d'une cérémonie organisée à l'Opéra d'Alger "Boualem Bessaïh".

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a remis ces médailles en présence d'intellectuels, d'artistes et de ministres.

A cette occasion, la médaille de mérite national au rang de "Athir" a été remise au fils du défunt Boualem Bessaïh.

La médaille de l'ordre de mérite national au rang de "Achir" a été remise, à titre posthume, à 15 éminentes personnalités dont des artistes, des hommes de lettres et des chercheurs algériens.

Il s'agit de: Abderrahmane Hadj Salah, académicien et chercheur linguistique, Abou Laid Doudou, écrivain, traducteur et académicien, Nabhani Kribaâ, philosophe et penseur, Cheikh Bouamrane, philosophe, penseur et académicien, Mouloud Mammeri, penseur, écrivain et anthropologue, Chaâbane Ouahioune, écrivain et romancier, Djamel Amrani, poète, Yamina Mechakra, écrivaine et chercheure universitaire, Baya Mahieddine (Fatma Haddad), artiste peintre, Brahim Beladjrab, artiste et chercheur en patrimoine, Amar Aït Zaï (Amar Ezzahi), artiste populaire, Tayssir Akla, musicien et artiste, Ahmed Ben Bouzid (Cheikh Attalah), artiste et homme de théâtre, Mohamed Salim Riad, réalisateur cinématographique, Hadj Rahim, réalisateur cinématographique.

Ont également reçu la médaille de mérite national au rang de "Achir", El Cheikh Saïd Kaabache, savant et exégète du Saint Coran, Abdelmadjib Meskoud, artiste, Hasna El bacharia, artiste, Akli Yahiatene, artiste, Mohamed Lamari, artiste.

La fille de l'artiste Houari Blaoui, a reçu la médaille qui a été décernée à son père alors que la médaille remise au musicien Fadhel Noubli a été remise à son frère.

La même médaille a également été remise à Lounis Aït Maguelet, poète et artiste, Mounir Bouchenaki, expert en archéologie, Djouher Amhis Ouksel, écrivaine et éducatrice, Larbi Dahou, écrivain et poète, Mohamed Salah Seddik, écrivain, Choukri Mesli, artiste plasticien, Nacerddine Saïdouni, historien, Mohamed Abou El Kacem Khemar, poète.

Dans son intervention à cette occasion, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a affirmé que "le président Bouteflika célèbre, comme à son accoutumée, la Journée du savoir en honorant les intellectuels, les hommes de lettres et les artistes qui ont dignement représenté l'Algérie dans les foras internationaux".

La cérémonie de remise des médailles a été suivie d'une soirée musicale animée par la troupe de l'Opéra d'Alger.